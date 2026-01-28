Продюсер Александр Олейников похоронен на Троекуровском кладбище

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Телеведущего и продюсера Александра Олейникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Прощание состоялось там же. Траурную церемонию посетили его коллеги, кинематографисты и творческие деятели, в том числе гендиректор Первого канала Константин Эрнст, режиссер Ренат Давлетьяров, продюсер Антон Калинкин, народные артисты России Дмитрий Маликов и Лариса Долина, режиссер Федор Бондарчук и другие.

Зал, где проходило мероприятие, был заполнен траурными венками и цветочными композициями от родных, близких, друзей, коллег, руководства и коллективов Первого канала, Академии российского телевидения, ряда других профессиональных и общественных организаций.

Олейников умер ночью 24 января на 61-м году жизни. Предварительно, он скончался из-за оторвавшегося тромба.

Широкую известность Олейников получил 90-х как телеведущий. С 1994 по 1998 год он совместно с Виктором Мережко вел программу "Мое кино" на канале ТВ-6, был лицом передач "Мои новости" и "Моя звезда". Также выступал продюсером таких телепроектов, как "Скандалы недели", "Моя история", "Ваша музыка" и "Ох, уж эти дети".

В разное время занимал руководящие должности на телеканалах ТВ-6, НТВ, "Россия" и "ТВ Центр", а также в дирекции Московского международного кинофестиваля. С начала нулевых входил в состав Академии российского телевидения.

Олейников участвовал в создании более 30 фильмов и сериалов. Среди них – "Любовь-морковь", "Лиговка", "Соколова подозревает всех", "Призраки Арбата" и "Детектив на миллион". Он также был автором идеи детектива "Художник".

