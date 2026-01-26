Причиной смерти режиссера Олейникова стал оторвавшийся тромб

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Причиной смерти режиссера и продюсера Александра Олейникова стал оторвавшийся тромб. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала его дочь Дарья.

В окружении режиссера уточнили, что он умер в 5 утра в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Олейников скончался 24 января в возрасте 60 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Ожидается, что церемония пройдет во вторник, 27 января.

Режиссер и телеведущий стал широко известен в 1990-е годы. В разное время он вел, продюсировал или являлся автором программ "Мое кино", "Мои новости", "Моя звезда", "Скандалы недели", "Моя история" и других.

Также он работал в телекомпании ВИD, на телеканалах "ТВ-6 Москва", "Россия", "НТВ" и "ТВ Центр".