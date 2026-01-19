Умер актер из сериалов "Мосгаз" и "СашаТаня" Дмитрий Марфин

Фото: vk.com/marfin22

Актер, сыгравший эпизодические роли в сериалах "Мосгаз" и "СашаТаня", Дмитрий Марфин умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщила пресс-служба тольяттинского театра "Дилижанс".

О дате и времени прощания будет известно позже, уточнили в культурном учреждении.

Марфин родился в 1978 году в Тольятти, он был воспитанником детской студии ТЮЗа "Дилижанс". На сцене театра начал играть в 1995-м. В 2004 году актер окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, а в 2018-м – Самарский государственный институт культуры.

С 2013 года Марфин работал режиссером-постановщиком и мастером художественного слова Тольяттинской филармонии. В 2015-м начал трудиться в Тольяттинском Дворце культуры, искусств и творчества.