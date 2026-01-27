МИД Франции обязал посольство РФ заранее уведомлять о передвижении дипломатов

Фото: 123RF.com/kloeg008

Французский МИД обязал посольство России уведомлять о приезде или проезде транзитом аккредитованных в других странах Евросоюза дипломатов, передает РИА Новости со ссылкой на российское диппредставительство.

Посольство уже официально проинформировано о применении мер ЕС по ограничению передвижения сотрудников дипмиссии. Делать это будет необходимо не позднее чем за 24 часа.

При этом отмечается, что французская сторона пока не предъявляет дополнительных требований, выходящих за рамки установок Еврокомиссии.

Ранее министерство иностранных дел Австрии приняло решение ввести уведомительный порядок въезда и транзита в страну для неаккредитованных в республике российских дипломатов. Мера затронет также административно-технических сотрудников дипмиссии и служебный персонал.