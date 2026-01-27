Депутат Иванов: отказ в помощи нуждающимся – грех

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что отказ в помощи нуждающимся является грехом, который ожесточает душу и закрывает ее для божественной благодати, передает News.ru.

По его словам, вопрос о милостыне затрагивает самую суть человеческой природы и христианского служения. Святые отцы учат, что, встречая человека в нужде, люди проходят испытание от Господа.

Иванов подчеркнул, что акт милосердия важен прежде всего для самого дающего: это не сделка и не оценка заслуг просящего, а жертва своим временем, вниманием или средствами ради очищения собственной души от эгоизма и равнодушия.

Он также отметил, что Русская православная церковь (РПЦ) призывает не к бездумной раздаче денег, а к осознанной помощи, которая может выражаться по-разному, – от простого участия до направления человека в специализированный центр.

"Давая кусок хлеба бездомному или поддерживая старика, мы не решаем социальную проблему, но побеждаем грех внутри себя. Отказ от этого малого подвига – проявление маловерия и духовной лени", – пояснил депутат.

Иванов уточнил, что иногда лучшей помощью будет не монета, а бутерброд с горячим чаем или совет обратиться в ближайший церковный или социальный центр, где окажут комплексную поддержку.

