Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 14:32

Общество
Главная / Новости /

Депутат Иванов: отказ в помощи нуждающимся – грех

Депутат заявил, что отказ в помощи нуждающимся является грехом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что отказ в помощи нуждающимся является грехом, который ожесточает душу и закрывает ее для божественной благодати, передает News.ru.

По его словам, вопрос о милостыне затрагивает самую суть человеческой природы и христианского служения. Святые отцы учат, что, встречая человека в нужде, люди проходят испытание от Господа.

Иванов подчеркнул, что акт милосердия важен прежде всего для самого дающего: это не сделка и не оценка заслуг просящего, а жертва своим временем, вниманием или средствами ради очищения собственной души от эгоизма и равнодушия.

Он также отметил, что Русская православная церковь (РПЦ) призывает не к бездумной раздаче денег, а к осознанной помощи, которая может выражаться по-разному, – от простого участия до направления человека в специализированный центр.

"Давая кусок хлеба бездомному или поддерживая старика, мы не решаем социальную проблему, но побеждаем грех внутри себя. Отказ от этого малого подвига – проявление маловерия и духовной лени", – пояснил депутат.

Иванов уточнил, что иногда лучшей помощью будет не монета, а бутерброд с горячим чаем или совет обратиться в ближайший церковный или социальный центр, где окажут комплексную поддержку.

Ранее священнослужитель Павел Островский заявил, что любые формы гадания являются грехом и безумием, подобные практики противоречат религиозным основам и принципам разумного мышления. По его словам, гадания просто не работают.

Читайте также


обществорелигия

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика