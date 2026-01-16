Форма поиска по сайту

16 января, 13:12

Общество
Священник Островский: любые гадания являются грехом и безумием

Священник заявил, что любые гадания являются грехом и безумием

Фото: 123RF.com/steklo

С точки зрения веры любые формы гадания являются грехом и безумием, подобные практики противоречат религиозным основам и принципам разумного мышления, заявил в беседе с Агентством "Москва" священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский.

"Вообще никому не надо гадать. Верующим это грешно, а человек неверующий пусть вспомнит, что мы Homo sapiens, разумные люди. Это нерабочая схема, это не работает. Все это проверено, экспериментальным способом уже давно доказано, что все эти гадания – абсолютная чушь", – отметил он.

Священнослужитель подчеркнул, что христианское мировоззрение дает верующим ответы на основные жизненные вопросы.

Он добавил, что для христиан гадание считается одним из смертных грехов, а сама затея узнать свое будущее является нелепой, поскольку будущее уже известно – все люди умрут. Этого знания, по его мнению, достаточно разумному человеку для того, чтобы жить хорошо.

Если человек вместо того, чтобы жить в настоящем и быть счастливым, пытается предсказать свое будущее, то он легко может стать жертвой мошенников, выступающих под видом эзотериков и астрологов, заключил Островский.

Ранее суд в Москве приговорил ясновидящую Любу Амаеву к 4 годам колонии за обман женщины на 59,2 миллиона рублей под предлогом проведения магических обрядов. Гадалка убедила потерпевшую в необходимости проведения ряда магических ритуалов с целью исцеления и спасения женщины и ее семьи.

"Специальный репортаж": гадания

религияобщество

