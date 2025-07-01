Жительница Приморья перевела 600 тыс руб целительнице за снятие порчи

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Жительница Приморья лишилась 600 тысяч рублей из-за мошенницы, которая выдавала себя за ясновидящую, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Как выяснили правоохранители, женщина нашла видеоаккаунт аферистки в мессенджере и откликнулась на ее предложение провести магический расклад на картах. Ясновидящая связалась с ней и, убедив в правдивости своих предсказаний, заявила, что на семью потерпевшей наложена смертельная порча.

Далее злоумышленница предложила провести ритуал снятия и потребовала денежную оплату. Переводы ей поступали в течение недели.

В разговоре со следователями женщина пояснила, что доверилась предсказательнице, поскольку в то время, когда она общалась с ней, ее сын находился на лечении в медицинском учреждении. Однако, как только гадалка перестала выходить на связь, она написала заявление в правоохранительные органы.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, заключили в ведомстве.

Ранее в Госдуме призвали увеличить до 1 миллиона рублей штраф для гадалок, магов и экстрасенсов за преступления, связанные с их деятельностью. По мнению авторов инициативы, за последнее время в России выросло число преступлений, совершаемых под предлогом предоставления платных услуг в области эзотерики.

Вместе с тем депутаты работают над законопроектом, согласно которому в России будет запрещена реклама астрологов, магов и других представителей подобных услуг. Парламентарии считают, что такие услуги не только обманывают доверчивых клиентов, но и наносят им финансовый ущерб.