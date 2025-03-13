Депутаты Госдумы предложили запретить рекламу астрологов и магов

Депутаты Государственной думы работают над законопроектом, который запретит рекламу астрологов, магов и других представителей эзотерических услуг. По мнению законодателей, такие услуги не только обманывают доверчивых клиентов, но и наносят им финансовый ущерб. При этом сами гадатели все чаще берутся предсказывать не только личные судьбы, но и геополитические события, включая будущее стран и экономик.

Согласно статистике, в прошлом году россияне потратили на услуги астрологов и магов почти 2,5 триллиона рублей – больше, чем на продукты питания. Популярность таких услуг растет, несмотря на их сомнительную достоверность.

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