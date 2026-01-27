Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 14:30

Происшествия

Одна из женщин, чьих детей подменили в Приморье, рассказала об общении с обоими

Фото: 123RF.com/grigorenko

Одна из матерей, подавших в суд за подмену детей в приморском роддоме в 1989 году, Наталья Степанова поддерживает общение как с кровным сыном, так и с тем, которого воспитала. Она рассказала об этом в беседе с РИА Новости.

"У нас с Андреем (кровным сыном. – Прим. ред.) нормальные отношения, не так давно он ушел на СВО. Я сама его нашла, когда им еще было по 28 лет. Андрей даже с нами жил почти 4 года. У него в семье была сложная ситуация", – поделилась женщина.

Женщина поделилась, что мужчина не получил высшего образования и не обзавелся ни женой, ни детьми. Общение между ним и Сергеем (сын, которого воспитала Степанова. – Прим. ред.) прервалось после того, как Андрей переехал обратно к кровным родителям.

При этом известие о подмене в роддоме сказалось на обоих мужчинах. Сергей переживал и стал более замкнутым, рассказала собеседница агентства. Однако женщина подчеркнула, что не поменяла отношения к нему, остальные члены семьи также восприняли ситуацию с пониманием. По ее словам, Сергей вырос в любви и не был ничем обделен, но она сожалеет, что судьба Андрея оказалась более сложной.

Почти 40 лет назад в роддоме города Лесозаводска в Приморском крае двум женщинам принесли малышей с одинаковыми бирками. Одна из них заметила это и выразила беспокойство, однако медперсонал заверил, что перепутана лишь бирка, а не дети.

Семьи разъехались, но у одной из женщин сохранялись сомнения в том, что ей отдали родного ребенка. Спустя время она обратилась в телевизионную программу, где был проведен ДНК-тест, подтвердивший, что оба мальчика воспитывались не в своих биологических семьях.

Пострадавшие подали иск в суд. Потерпевшими по гражданскому делу признаны 10 человек – двое мужчин, которых перепутали в роддоме, их биологические родители и близкие родственники. Общая сумма исковых требований к Минфину, Минздраву и властям Приморского края составила 30 миллионов рублей.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, указав, что в советском законодательстве отсутствовал институт компенсации морального вреда в его современном виде.

После этого семьи обратились во Второй кассационный суд общей юрисдикции, но инстанция поддержала решения нижестоящих судов. Сейчас пострадавшие ожидают официальное определение, чтобы продолжить разбирательство в Верховном суде.

СУ СК региона в понедельник сообщило, что следователи начали проверку на предмет наличия признаков состава преступления по статье 153 УК РФ ("Подмена ребенка").

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика