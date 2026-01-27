Одна из женщин, чьих детей подменили в Приморье, рассказала об общении с обоими

Фото: 123RF.com/grigorenko

Одна из матерей, подавших в суд за подмену детей в приморском роддоме в 1989 году, Наталья Степанова поддерживает общение как с кровным сыном, так и с тем, которого воспитала. Она рассказала об этом в беседе с РИА Новости.

"У нас с Андреем (кровным сыном. – Прим. ред.) нормальные отношения, не так давно он ушел на СВО. Я сама его нашла, когда им еще было по 28 лет. Андрей даже с нами жил почти 4 года. У него в семье была сложная ситуация", – поделилась женщина.

Женщина поделилась, что мужчина не получил высшего образования и не обзавелся ни женой, ни детьми. Общение между ним и Сергеем (сын, которого воспитала Степанова. – Прим. ред.) прервалось после того, как Андрей переехал обратно к кровным родителям.

При этом известие о подмене в роддоме сказалось на обоих мужчинах. Сергей переживал и стал более замкнутым, рассказала собеседница агентства. Однако женщина подчеркнула, что не поменяла отношения к нему, остальные члены семьи также восприняли ситуацию с пониманием. По ее словам, Сергей вырос в любви и не был ничем обделен, но она сожалеет, что судьба Андрея оказалась более сложной.

Почти 40 лет назад в роддоме города Лесозаводска в Приморском крае двум женщинам принесли малышей с одинаковыми бирками. Одна из них заметила это и выразила беспокойство, однако медперсонал заверил, что перепутана лишь бирка, а не дети.

Семьи разъехались, но у одной из женщин сохранялись сомнения в том, что ей отдали родного ребенка. Спустя время она обратилась в телевизионную программу, где был проведен ДНК-тест, подтвердивший, что оба мальчика воспитывались не в своих биологических семьях.

Пострадавшие подали иск в суд. Потерпевшими по гражданскому делу признаны 10 человек – двое мужчин, которых перепутали в роддоме, их биологические родители и близкие родственники. Общая сумма исковых требований к Минфину, Минздраву и властям Приморского края составила 30 миллионов рублей.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, указав, что в советском законодательстве отсутствовал институт компенсации морального вреда в его современном виде.

После этого семьи обратились во Второй кассационный суд общей юрисдикции, но инстанция поддержала решения нижестоящих судов. Сейчас пострадавшие ожидают официальное определение, чтобы продолжить разбирательство в Верховном суде.

СУ СК региона в понедельник сообщило, что следователи начали проверку на предмет наличия признаков состава преступления по статье 153 УК РФ ("Подмена ребенка").