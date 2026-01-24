Умер режиссер и продюсер Александр Олейников

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Продюсер, режиссер и телеведущий Александр Олейников умер на 61-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Академии российского телевидения.

"Александра ценили и за рубежом, он несколько лет творил за границей, но вернулся – был предан своей стране", – отмечается в публикации.

Вероятной причиной смерти Олейникова мог стать оторвавшийся тромб, передает ТАСС со ссылкой на источник в его окружении. Уточняется, что это произошло ночью у него дома.

"Вышел покурить и умер. Вероятно, тромб. Умер внезапно", – рассказал собеседник СМИ.

Олейников родился в 1965 году в Москве. Образование получил во ВГИК и МГИК. На телевидении работал с 1985 года, одно время режиссировал музыкальные ролики немецкого певца Дитера Болена.

Олейников стал широко известен в 1990-е годы. С 1992 года он вел программу X телекомпании ВИD. Спустя год он начал работать на телеканале "ТВ-6 Москва", затем вел еженедельную программу "Мое кино", был ведущим программ "Мои новости" и "Моя звезда".

С 1995 года также работал со-продюсером еженедельной программы "Скандалы недели" и ведущим ток-шоу "Моя история". С 1997 года он являлся генеральным директором дирекции "ТВ-6 Москва".

Также в разное время Олейников вел программу "Ваша музыка", являлся автором программы "Ох, уж эти дети", был замгендиректора телекомпании "НТВ", руководителем проектов "Доброе утро, Россия" и "Вести +" на телеканале "Россия". Позже он перешел на должность главного продюсера "ТВ Центр".

В числе проектов, которые спродюсировал Олейников, такие фильмы как "Любовь-морковь", сериалы "Граф Крестовский", "Лиговка", "Военная разведка: Западный фронт".

