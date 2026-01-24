Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 13:09

Культура

Умер режиссер и продюсер Александр Олейников

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Продюсер, режиссер и телеведущий Александр Олейников умер на 61-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Академии российского телевидения.

"Александра ценили и за рубежом, он несколько лет творил за границей, но вернулся – был предан своей стране", – отмечается в публикации.

Вероятной причиной смерти Олейникова мог стать оторвавшийся тромб, передает ТАСС со ссылкой на источник в его окружении. Уточняется, что это произошло ночью у него дома.

"Вышел покурить и умер. Вероятно, тромб. Умер внезапно", – рассказал собеседник СМИ.

Олейников родился в 1965 году в Москве. Образование получил во ВГИК и МГИК. На телевидении работал с 1985 года, одно время режиссировал музыкальные ролики немецкого певца Дитера Болена.

Олейников стал широко известен в 1990-е годы. С 1992 года он вел программу X телекомпании ВИD. Спустя год он начал работать на телеканале "ТВ-6 Москва", затем вел еженедельную программу "Мое кино", был ведущим программ "Мои новости" и "Моя звезда".

С 1995 года также работал со-продюсером еженедельной программы "Скандалы недели" и ведущим ток-шоу "Моя история". С 1997 года он являлся генеральным директором дирекции "ТВ-6 Москва".

Также в разное время Олейников вел программу "Ваша музыка", являлся автором программы "Ох, уж эти дети", был замгендиректора телекомпании "НТВ", руководителем проектов "Доброе утро, Россия" и "Вести +" на телеканале "Россия". Позже он перешел на должность главного продюсера "ТВ Центр".

В числе проектов, которые спродюсировал Олейников, такие фильмы как "Любовь-морковь", сериалы "Граф Крестовский", "Лиговка", "Военная разведка: Западный фронт".

Читайте также


культура

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика