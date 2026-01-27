Форма поиска по сайту

27 января, 14:53

Общество

Высота сугробов достигла 50 см в Московском регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Высота снежного покрова в Московском регионе достигла 50 сантиметров. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погода "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, такие показатели были зафиксированы в поселке Михайловское в ТиНАО. В столице прибавка составила 11 сантиметров, и теперь, по данным метеостанции ВДНХ, высота сугробов составляет 41 сантиметр. На других метеостанциях города – более 46 сантиметров, добавил Леус.

При этом в Гидрометцентре ТАСС сообщили, что интенсивность снегопада в Москве и области может немного увеличиться после 15:00 вторника, 27 января. Каждые 3 часа снежный покров может подрастать на 3,5 сантиметра. Такая ситуация продлится вплоть до 03:00 среды, 28 января.

В общей сложности, по данным специалистов, за 27 января в столице может выпасть 6–10 миллиметров осадков, а прирост снега составит до 13 сантиметров. Предстоящей ночью и утром 28 января прогнозируется выпадение еще 6–9 миллиметров осадков, прирост снега составит до 11 сантиметров. На дорогах возможно появление гололедицы и снежных заносов, предупредили в Гидрометцентре.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что снег в Москве и Подмосковье будет идти до конца месяца, но осадки станут менее интенсивными.

На фоне непогоды, которая началась с ночи 27 января, столичный транспорт работает бесперебойно. В свою очередь, Дептранс призвал водителей не парковать автомобили вдоль дорог, поскольку городские службы проводят работы по уборке снега.

Движение на дорогах Москвы осложнилось из-за сильного снегопада

