27 января, 13:42

Транспорт

В Минтрансе рассказали о штатной работе аэропортов столичного региона на фоне снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Все аэропорты столичного региона – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский – продолжают обслуживать рейсы на прилет и вылет в условиях снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

"При месячной норме осадков 53 сантиметра за минувшие ночь и утро в Москве выпало уже 11 сантиметров снега. Аномальный снегопад продолжается. По состоянию на 12:00 с начала суток аэропорты обслужили на прием и отправку 405 рейсов", – указали в ведомстве.

С 11:00 до 12:00 авиагавани отработали 66 рейсов. При этом отменены были 17, а 8 из них – задержаны более чем на 2 часа. Еще 5 самолетов, направлявшихся в Шереметьево, были перенаправлены во Внуково и Домодедово.

В пресс-службе подчеркнули, что с 09:00 до 11:00 Шереметьево приостанавливал прием рейсов для уборки. За это время оттуда вывезли 720 тонн снега.

В настоящее время службы всех четырех аэровокзалов работают в усиленном режиме. В частности, задействованы сотни единиц спецтехники для очистки взлетно-посадочных полос и других объектов. Мероприятия направлены на обеспечение безопасности полетов и выполнения рейсов с минимальными задержками.

"С выдачей багажа сложностей нет, ситуация в терминалах спокойная", – уточнили в министерстве.

Там же добавили, что ситуация находится под особым контролем Минтранса, Росавиации и Ространснадзора, которые направили специалистов в аэропорты.

Сильный снегопад накрыл Москву в ночь на 27 января. По прогнозам синоптиков, в этот день в городе выпадет более трети месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 47 сантиметров. Также не исключена гололедица и снежные заносы на дорогах.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в городе активно ведутся работы по уборке снега. Особое внимание уделяется подходам к общественным остановкам, станциям метро, Московского центрального кольца и социальным объектам.

До конца недели в Москве выпадет больше половины месячной нормы снега

транспортпогодагород

