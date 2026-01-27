Снег в Москве будет идти до конца января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снег в столичном регионе будет идти до конца января, однако осадки будут менее интенсивными. Об этом рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Регион продолжит находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые могут принести в столицу определенное количество осадков до конца месяца, несмотря на высокое атмосферное давление", – приводит слова Поздняковой РИА Новости.

Синоптик уточнила, что снегопад будет идти с перерывами из-за надвигающегося волнами атмосферного фронта. При этом во вторник и среду, 27 и 28 января, он еще будет над столичным регионом. Местами сохранится сильный снег, осадки возможны и ночью, и днем.

"Категория сильного снега начинается тогда, когда за 12 часов выпадает 6 и более миллиметров осадков. Завтра (28 января. – Прим. ред.) прогнозируется по Москве и ночью, и днем, около 2–8 миллиметров осадков", – сказала Позднякова.

Мощный снегопад накрыл столичный регион ночью 27 января. Согласно прогнозам, в этот день в городе выпадет более трети месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 47 сантиметров. Также сохраняется вероятность образования гололедицы и снежных заносов на дорогах.

Жителям столицы в условиях снегопада рекомендовали сократить поездки на личном транспорте. В городе повсеместно ведутся работы по очистке от снега. Первостепенное внимание уделяется подходам к остановкам, станциям метро и МЦК, а также объектам соцсферы.