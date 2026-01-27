Форма поиска по сайту

Новости

27 января, 15:15

В мире

Япония осталась без китайских панд в зоопарках впервые за 50 лет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Япония впервые за 50 лет осталась без китайских панд в зоопарках, сообщило агентство Kyodo.

Панды-близнецы Сяо-Сяо и Лей-Лей, долгое время считавшиеся главной достопримечательностью токийского зоопарка Уэно, покинули страну. По данным СМИ, самолет с животными вылетел из столичного аэропорта Ханэда и направился в Китай.

Правительство Японии, комментируя возвращение животных на родину, выразило надежду на то, что Китай сохранит многолетнюю традицию предоставления панд в аренду другим государствам.

В последний раз увидеть Сяо-Сяо и Лей-Лей жители Японии могли 25 января. Попрощаться с ними пришли тысячи местных жителей. Кроме того, японская сторона выразила опасения, что из-за обострения отношений КНР может отказать в аренде новых панд. Данная идея высказывалась китайскими СМИ и пользователями в социальных сетях, которые резко критикуют Японию за высказывания премьер-министра Санаэ Такаичи о Тайване.

В ноябре премьер сказала, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис". Эти слова вызвали критику не только со стороны Китая, но и японских оппозиционных партий.

Панды жили в Японии с момента своего рождения в 2021 году, но вернулись в КНР в соответствии с двусторонним договором аренды между Токио и Пекином. Из-за возникновения дипломатической напряженности в настоящий момент нет информации о получении Японией другой пары.

