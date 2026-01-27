Комментатор Генич рассказал о последней встрече с экс-тренером сборной РФ Игнатьевым

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев умер на 86-м году жизни в ночь на 27 января. По словам близких, причиной смерти могли стать последствия онкологии и проблем с сердцем. Как футбольный мир прощается со специалистом, который воспитал большое количество звезд, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Богатая тренерская карьера

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

О проблемах со здоровьем бывший тренер сборной России, победитель юношеского чемпионата Европы 1988 года во главе команды СССР Борис Игнатьев рассказывал в декабре 2024-го на фоне слухов об обнаружении у него рака желудка. Тогда специалист поделился с "Матч ТВ", что ему сделали операцию, но "все не настолько плохо, чтобы кричать "караул". Наличие онкологии он не подтвердил.

Однако в апреле 2025-го телеграм-канал SHOT рассказал о серьезном ухудшении самочувствия у Игнатьева именно из-за рака желудка. По данным СМИ, болезнь ударила и по другим органам. В беседе с журналистами тренер отметил, что поехал в больницу из-за сильной слабости, ведь "ему не 20 лет все-таки".

В последний раз о своем состоянии здоровья Игнатьев рассказал "Спорт-Экспрессу" в интервью, которое вышло в день 85-летия специалиста, 5 декабря 2025 года.

"Прохожу курс лечения. Но от подробностей воздержусь. Главное, есть положительная динамика. Поэтому с оптимизмом смотрю на свое дальнейшее пребывание на бренной земле", – сказал тогда Игнатьев.

По данным СМИ, большую часть времени в начале 2026 года Борис Петрович находился в больнице, резко похудел и перестал общаться с окружающими. За несколько дней до смерти он пережил очередную операцию на желудке, после чего его выписали. Однако дома Игнатьеву стало плохо, а скорая не успела помочь.

Тренер ушел из жизни в ночь на 27 января, рассказала его супруга.





супруга Бориса Игнатьева К сожалению, Бориса Петровича не стало. По всей видимости, это последствия онкологии и проблем с сердцем.

Председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян сообщил, что Игнатьева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Также он отметил, что Борис Петрович "был представителем плеяды больших тренеров".

Соболезнования в связи со смертью тренера выразил президент РФС Александр Дюков. По его словам, уход светлого и доброго человека стал большой утратой для футбольной семьи.

"Надежный помощник, верный друг, внимательный наставник – таким его запомнят игроки и тренеры, которым посчастливилось работать под началом Бориса Петровича Игнатьева. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Бориса Петровича. Мы обязательно окажем всю необходимую поддержку его семье. Светлая память", – процитировала Дюкова пресс-служба РФС.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил, что работа Игнатьева оставила глубокий след в истории отечественного футбола.

"От всего спортивного сообщества выражаю соболезнования родным и близким Бориса Петровича, его многочисленным коллегам, воспитанникам и болельщикам", – процитировала Дегтярева пресс-служба ведомства.

В свою очередь, президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев подчеркнул, что отечественный футбол потерял не просто заслуженного тренера, а настоящего учителя.

"Борис Петрович терпеливо воспитывал футболистов, передавая им не только технические навыки, но и ценностные ориентиры: трудолюбие, дисциплину, уважение к сопернику. Многие футболисты под его руководством обрели путь в большой спорт. Мы вас не забудем, Борис Петрович", – сказано в заявлении Алаева.

Слова соболезнования опубликовали многие российские футбольные клубы, среди которых "Краснодар", махачкалинское "Динамо" и московский "Локомотив". В стане последних Борис Петрович работал спортивным директором в 2003–2004 годах, а в 2019–2010-х вернулся в стан "железнодорожников" в качестве ассистента Юрия Семина. Также соболезнования выразило столичное "Динамо", которому Игнатьев отдал часть своей жизни как спортивный директор в середине 2000-х.

Свой тренерский путь Игнатьев начал в далеком 1973-м, когда получил работу во владимирском "Торпедо". Через 15 лет он добился, пожалуй, главного успеха в карьере: юношеская сборная СССР под его руководством стала чемпионом Европе среди игроков до 18 лет.

В начале 1990-х специалист возглавил олимпийскую сборную Ирака. Пресс-секретарь местной ассоциации футбола Мохаммед Имад в беседе со Sport 24 выразил соболезнования в связи со смертью тренера.

"Нам очень жаль слышать о кончине Бориса Игнатьева, который работал с нашей олимпийской сборной по футболу. Выражаем искренние соболезнования его семье и всем, кого это затронуло. Пускай он покоится с миром", – сказал Имад.

В сборную России по футболу Игнатьев сначала попал как ассистент в 1992-м, работал в таком качестве при Павле Садырине и Олеге Романцеве, а в 1996-м Борис Петрович сам возглавил команду. Однако, не сумев решить задачу выхода на чемпионат мира 1998 года, покинул пост. Кроме того, в карьере специалиста были такие клубы, как раменский "Сатурн", киевское "Динамо", "Аль-Иттихад" и "Шаньдун Лунэн".

Последние годы карьеры он отдал московскому "Торпедо", в котором сначала тренировал в 2012–2013 годах, а затем трудился вице-президентом до 2018-го. "Автозаводцы" выразили слова соболезнования в связи с уходом из жизни Бориса Петровича.

"Его было трудно узнать"

Фото: ТАСС

Слова соболезнования в связи со смертью Бориса Игнатьева произнесли его друзья, коллеги по цеху и бывшие подопечные. Главный тренер "Ахмата", бывший наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал "Спорт-Экспрессу", что Борис Петрович прожил честную жизнь.

"Я его знаю с 15–16 лет, еще со времен юношеской сборной. Потом и в главной команде пересекалась. Как будто он всю жизнь не менялся ни по отношению к жизни, ни к игрокам, ни к коллегам и, главное, к футболу. Он отдал футболу многое, пройдя все этапы от юношей до первой сборной. Это не просто тренер, а человек, у которого на любой вопрос был ответ. Потому что, когда человек на практике проходит все этапы, он знает, о чем говорит", – сказал Черчесов.





Станислав Черчесов главный тренер "Ахмата", бывший наставник сборной России по футболу Любая наша встреча заканчивалась для меня чем-то интересным и поучительным. Одним словом, большая утрата не только для всех родных, но и для тренерского цеха. Мои соболезнования, и пусть земля ему будет пухом.

Друг Игнатьева, председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в беседе с ТАСС назвал Бориса Петровича великим и очень порядочным человеком.

"Самое главное, что сегодня большое количество его воспитанников работают как в тренерском цеху, так и в других отраслях футбола. Это был уникальный специалист, вечная ему память. Я обязательно приду на его похороны", – сообщил Гершкович.

Экс-футболист сборной России, а ныне тренер Сергей Юран отметил в разговоре с журналистами, что Игнатьев на заре карьеры сказал тогда еще молодому футболисту, что при должном усердии сумеет дорасти до главной команды страны. Юран признался, что до сих пор помнит эти слова мэтра тренерского цеха.

"Он золотой человек во всех отношениях. Очень хорошо он умел в первой сборной соблюдать баланс в коллективе. Светлая память ему", – сказал Юран.

Экс-футболист сборной России и тренер Сергей Кирьяков в беседе с "Чемпионатом" поблагодарил Игнатьева за годы, которые он и его сокомандники провели в триумфальной юношеской национальной команде СССР, ставшей чемпионами Европы в 1988 году.

"Это человек, который открыл мне дорогу в большой футбол и был для меня первым профессиональным тренером. Он напутствовал, говорил, что делать каждый день. Наше поколение росло на его глазах, он проводил с нами большое количество времени. Вспоминается много хороших моментов. Только слова благодарности Борису Петровичу и соболезнования его семье. Ушел светлый человек и большой профессионал. Он сделал очень много для советского и российского футбола", – отметил Кирьяков.

О встрече с Игнатьевым летом 2025 года в своем телеграм-канале рассказал комментатор Константин Генич. По его словам, это произошло случайно, когда в кофейне он увидел за столиком "одинокого, неприметного дедушку".

"Я бросил взгляд, ну сидит и сидит. Иду в сторону кассы оплачивать заказ и слышу в спину голос или даже легкий писк: "Кооость…" Оборачиваюсь, и этот дедушка еле выдавливает: "Ты меня не узнаешь что ли? Как дела? Что тут забыл?" Легкий шок. Вглядываюсь. "Борис Петрович, вы что ли? Блин, я вас вообще не узнал…" – вспоминает Генич.





Константин Генич комментатор Его действительно было трудно узнать. Потухший взгляд, впалые глаза, осунулся… Мы мило побеседовали несколько минут, он пожаловался на здоровье, сказал, что приходит в эту кофейню почти каждый день, вот просто посидеть, подумать, повспоминать… Все было понятно без лишних слов и вопросов. Классный мужик. Добрый. Честный. Прекрасный тренер. Сегодня Бориса Петровича не стало. Соболезную. Вечная память.

Бывший президент московского "Торпедо" и друг тренера Александр Тукманов рассказал порталу Metaratings.ru, что Борис Игнатьев был одним из самых порядочных людей в российском футболе.

"Он мне запомнился человеком высокопрофессиональным, очень честным и добрым. Игнатьев редко повышал голос. Когда что-то не получалось в профессиональном плане, он переживал, но все держал в себе", – поделился воспоминаниями Тукманов.

По его словам, Борис Петрович был щедрым, душевным и умел дружить. А еще никогда не предавал, и, если дал слово – всегда его держал.

