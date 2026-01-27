Американская теннисистка Гауфф разбила ракетку после поражения на Australian Open

Фото: Getty Images/Phil Walter

Третья ракетка мира Кори Гауфф разбила ракетку после поражения в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), сообщает РИА Новости.

Соперницей Гауфф стала украинка Элина Свитолина (12-й номер посева). Матч завершился со счетом 1:6, 2:6. После игры американская спортсменка ушла в подтрибунное помещение и несколько раз сильно ударила ракеткой о пол.

Ранее россиянин Даниил Медведев проиграл американцу Лернеру Тьену в четвертом круге чемпионата. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0, 6:3.

В свою очередь, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал Australian Open, обыграв в четвертьфинале Тьена. Матч длился 3 часа 10 минут.