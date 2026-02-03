Врач Аванесянц: сон с мокрыми волосами может привести к зуду и шелушению

Фото: depositphotos/ufabizphoto

Сон с мокрыми волосами может ухудшить рост волос и их качество, а также вызвать шелушение и зуд. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач-трихолог Анжелика Аванесянц.

Как сообщила специалист, кожа головы обладает уникальным микробиомом и кислотным балансом с уровнем pH около 4,5–5,5. Длительное воздействие влаги (длительное мытье, постоянная потливость) может нарушить барьерную функцию кожи, сделав ее более проницаемой для агрессивных веществ и патогенов.

"Одновременно происходит сдвиг pH в щелочную сторону, что способствует размножению условно-патогенных и патогенных микроорганизмов. Кроме того, испарение воды с поверхности кожи головы в течение длительного времени может вызывать локальное переохлаждение и спазм микрососудов", – сказала врач.

По ее словам, впоследствии это ухудшит кровоснабжение волосяных фолликулов, а значит, может негативно сказаться не только на росте волос, но и на их качестве.

Аванесянц также отметила, что одним из главных микроорганизмов кожи головы являются дрожжеподобные грибы рода Malassezia, которые существуют как часть нормальной микрофлоры человека. При повышенной влажности рост этих грибов и их метаболическая активность усиливаются, а это может обернуться неприятными последствиями. Например, вызвать себорейный дерматит, шелушения и зуд, воспалительную реакцию кожи головы и нарушение качества кожного сала.

Кроме того, во время сна мокрые волосы трутся о ткань наволочки, что может стать причиной повышенной ломкости и сечения, а также усилить механическое раздражение кожи головы.

Во избежание различных проблем эксперт рекомендовала тщательно высушивать волосы перед сном с помощью фена. При этом Аванесянц рекомендует выбирать щадящий режим и держать прибор на расстоянии 20–30 сантиметров.

Мыть волосы, по словам врача, стоит за 2–3 часа до отхода ко сну. Что касается постельного белья, то эксперт посоветовала выбирать наволочки из натурального шелка или сатина, поскольку такие материалы создают меньше трения и не впитывают влагу так активно.

