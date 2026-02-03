Форма поиска по сайту

03 февраля, 09:59

Общество
Врач Аванесянц: сон с мокрыми волосами может привести к зуду и шелушению

Эксперт рассказала, почему нельзя спать с мокрыми волосами

Сон с мокрыми волосами может ухудшить рост волос и их качество, а также вызвать шелушение и зуд. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач-трихолог Анжелика Аванесянц.

Как сообщила специалист, кожа головы обладает уникальным микробиомом и кислотным балансом с уровнем pH около 4,5–5,5. Длительное воздействие влаги (длительное мытье, постоянная потливость) может нарушить барьерную функцию кожи, сделав ее более проницаемой для агрессивных веществ и патогенов.

"Одновременно происходит сдвиг pH в щелочную сторону, что способствует размножению условно-патогенных и патогенных микроорганизмов. Кроме того, испарение воды с поверхности кожи головы в течение длительного времени может вызывать локальное переохлаждение и спазм микрососудов", – сказала врач.

По ее словам, впоследствии это ухудшит кровоснабжение волосяных фолликулов, а значит, может негативно сказаться не только на росте волос, но и на их качестве.

Аванесянц также отметила, что одним из главных микроорганизмов кожи головы являются дрожжеподобные грибы рода Malassezia, которые существуют как часть нормальной микрофлоры человека. При повышенной влажности рост этих грибов и их метаболическая активность усиливаются, а это может обернуться неприятными последствиями. Например, вызвать себорейный дерматит, шелушения и зуд, воспалительную реакцию кожи головы и нарушение качества кожного сала.

Кроме того, во время сна мокрые волосы трутся о ткань наволочки, что может стать причиной повышенной ломкости и сечения, а также усилить механическое раздражение кожи головы.

Во избежание различных проблем эксперт рекомендовала тщательно высушивать волосы перед сном с помощью фена. При этом Аванесянц рекомендует выбирать щадящий режим и держать прибор на расстоянии 20–30 сантиметров.

Мыть волосы, по словам врача, стоит за 2–3 часа до отхода ко сну. Что касается постельного белья, то эксперт посоветовала выбирать наволочки из натурального шелка или сатина, поскольку такие материалы создают меньше трения и не впитывают влагу так активно.

Ранее стилист по волосам Саманта Кусик рассказала о том, какие прически будут в тренде в 2026 году. По словам эксперта, модными станут полностью закрывающие лоб объемные челки и так называемый облачный миди-боб, который представляет собой стрижку с прядями длиной до ключиц.

Кроме этого, популярностью будут пользоваться темно-коричневые и медные тона, а также теплый блонд. Многие будут выбирать технику окрашивания Color melting ("Плавление цвета").

