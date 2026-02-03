Форма поиска по сайту

03 февраля, 10:53

Город

Строительство жилого дома по проекту КРТ началось в Западном Дегунине

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство жилого дома по проекту комплексного развития территорий (КРТ) стартовало в бывшей промзоне в столичном районе Западное Дегунино. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, инвестор приступил к реализации проекта КРТ в апреле 2023 года, а теперь начал возведение первого жилого здания. В данный момент работы ведутся на этапе котлована.

Дом переменной этажности площадью 55,3 тысячи квадратных метров появится в Ильменском проезде. Всего проектом предусмотрено строительство 239,2 тысячи "квадратов" жилой недвижимости, из которых 25,2 тысячи – для программы реновации.

Кроме того, в квартале создадут 123,7 тысячи "квадратов" общественно-деловой инфраструктуры, в том числе объекты образования. В результате появится 2 тысячи рабочих мест, рассказал Ефимов.

В строящемся здании будет 585 квартир площадью 27,7 тысячи "квадратов", а также подземная парковка на 242 машино-места и на 4 – для мотоциклов.

Кроме того, на выделенном участке построят образовательный комплекс на 350 воспитанников и 800 учеников, детскую школу искусств, здание для размещения медучреждения, спорткомплекс и другую инфраструктуру, добавил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Возведение жилого дома контролируется Мосгосстройнадзором. Застройщик уже направил извещение о начале работ, после чего инспекторы составили график выездных проверок, отметил председатель комитета Антон Слободчиков.

Ранее сообщалось, что новый жилой квартал появится в Нижегородском районе по программе КРТ. Под реорганизацию передан участок площадью 22,31 гектара на улице Талалихина. Всего будет построено 540 тысяч "квадратов" недвижимости. Инвестиции в проект составляют около 184,26 миллиарда рублей.

Собянин: два проекта КРТ реализуют в Басманном и Савеловском районах

