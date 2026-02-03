Аэропорт Домодедово опроверг сообщения о сокращениях на предприятиях авиагавани

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сообщения о сокращениях на предприятиях аэропорта Домодедово, включая ООО "Домодедово Коммершл Сервисиз" (ДКС), не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба авиагавани.

"Никаких массовых увольнений не проводится. Публикации в ряде СМИ основаны на недостоверных сведениях и вводят в заблуждение пассажиров, партнеров и общественность", – рассказали в пресс-службе.

Также там пояснили, что в компании действительно происходят изменения, но они носят управленческий характер и являются плановыми. Они направлены на перераспределение функций и оптимизацию взаимодействия с авиакомпаниями. Эти изменения не являются сокращениями и не затрагивают сотрудников, ответственных за безопасную и бесперебойную работу аэропорта, уточнили в пресс-службе.

В 2025 году Генпрокуратура РФ обратилась в арбитражный суд Подмосковья с претензией к бенефициару группы "Домодедово" Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану. По данным ведомства, владельцы незаконно приобрели активы аэропорта, а прибыль компаний выводили под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. В результате суд удовлетворил иск и передал аэропорт государству.

Торги должны были пройти 20 января. Однако они не состоялись, так как единственный кандидат не был допущен к аукциону. После этого покупателям предложили купить лот из 25 компаний холдинга по стартовой цене свыше 132 миллиардов рублей. При второй попытке торгов продажа активов аэропорта проводилась по схеме публичного предложения с понижением стоимости до цены отсечения, то есть до свыше 66 миллиардов рублей.

29 января активы группы "Домодедово" приобрело ООО "Перспектива", дочерняя структура Шереметьево. Стоимость сделки составила более чем 66 миллиардов рублей.