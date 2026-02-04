ВВС: девушка в Индонезии потеряла сознание во время публичной порки за внебрачный секс

Фото: 123RF.com/dexteris

В провинции Ачех в Индонезии 21-летняя девушка потеряла сознание во время публичной порки за аморальное поведение, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ВВС.

В данной провинции действуют законы шариата, в связи с чем в качестве наказания за различные преступления применяется публичная порка. Секс вне брака карается 100 ударами, а употребление алкоголя – 40.

Девушку признали виновной в этих преступлениях и приговорили к 140 ударам палкой, ее партнер получил аналогичное наказание. Во время порки она плакала и потеряла сознание, после чего ее унесли в автомобиль скорой помощи.

