05 февраля, 11:02

Общество

В Красноярском крае хотят запретить продажу легковоспламеняющихся материалов детям

Фото: 123RF.com/glevalex

В Красноярском крае подготовили нормативно-правовой акт, запрещающий продажу горюче-смазочных материалов (ГСМ) и легковоспламеняющихся веществ подросткам. Об этом на заседании регионального штаба сообщил начальник управления губернатора края по безопасности Александр Иванов.

Он пояснил, что документ направлен именно на защиту от опасных веществ лиц, не достигших 18 лет.

Инициатива принята из-за инцидентов в учебных учреждениях региона, произошедших в начале месяца. 3 февраля в Кодинске школьница после конфликта с педагогом напала с ножом на ученицу другого класса.

На данный момент пострадавшая находится в больнице, ее состояние стабильно. Нападавшую задержали, возбудив два уголовных дела.

Кроме того, 4 февраля восьмиклассница из Красноярска устроила пожар в классе, бросив горящую ткань, и напала на одноклассников с предметом, похожим на молоток.

В результате пострадали пятеро учеников. Трое с ожогами госпитализированы, двое с травмами головы находятся под наблюдением врачей. В результате ЧП завели три уголовных дела.

