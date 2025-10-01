Массовое внедрение единых школьных учебников начнется в России в 2028 году

Фото: depositphotos/SergPoznanskiy

Массовое внедрение единых школьных учебников начнется с 1 сентября 2028 года, заявил глава министерства просвещения России Сергей Кравцов во время прямой линии на Всероссийском форуме классных руководителей.

Переход на государственные учебники планируется поэтапным. С 2027 года представят учебники по естественно-научным предметам, по русскому языку и литературе.

"Нужна апробация. И мы так смотрим, что массовое внедрение с 1 сентября 2028 года", – подчеркнул министр.

Кроме того, Кравцов рассказал, что не является сторонником перехода на "зачет" и "не зачет" по ИЗО, физкультуре и музыке. Он объяснил, что это – "фактически бинарная система", и сложно оценить, является ли работа школьника, например по изобразительному искусству, хорошей или плохой.

Министр отметил, что сейчас у учреждений есть возможность самим выбирать, как оценивать эти предметы. Он также подчеркнул, что все предметы в школьном образовании являются важными.

"Основы безопасности защиты Родины, труд, который мы вернули в прошлом учебном году, физкультура, изобразительное искусство – это предметы, которые в том числе формируют личность, дают соответствующие навыки школьникам", – заключил Кравцов.

Ранее министр рассказывал, что с 1 сентября 2026 года все школы страны перейдут на единые учебники государственной истории и обществознания, в связи с чем запланирована переподготовка учителей.

Кроме того, Кравцов указывал на то, что на особом контроле министерства просвещения находится вопрос совершенствования системы оплаты труда учителей.

