Небольшой снег и до 4 градусов мороза ожидаются в столице 21 января

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Температура воздуха в Москве в среду, 21 января, составит от 2 до 4 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная погода и небольшой снег. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 2 до минус 7 градусов, в некоторых районах также возможны небольшие осадки в виде снега.

В регионе будет дуть северный ветер, скорость которого будет достигать 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что воскресенье, 25 января, может стать самым холодным днем в Москве с начала зимы. Среднесуточная температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов, что ниже нормы на 10–12 градусов.

Тем не менее эксперт добавила, что волна холода будет непродолжительной. Вскоре после этого город вернется к средним температурам.