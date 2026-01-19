Январь 2026 года в Москве может войти в десятку самых холодных в истории

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Январь 2026 года в Москве не войдет в пятерку самых морозных в истории, однако может оказаться на границе первой десятки, сообщил в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

"К финалу своей второй декады январь в столице подошел со средней температурой в минус 6,4 градуса, что на текущий момент на 0,4 градуса ниже климатической нормы. Предстоящая пара дней уменьшит эту разницу – во вторник и в среду в столице днем минус 3–5 градусов, что немного выше средних многолетних показателей", – написал он.

Синоптик подчеркнул, что с четверга, 22 января, в регионе вновь усилится холодный атмосферный фронт, который принесет небольшие снегопады и даст начало новому похолоданию.

По его словам, дневная температура не превысит минус 6–8 градусов. В пятницу, 23 января, погодные условия начнет формировать барический гребень сибирского антициклона, который, продвигаясь с востока, создаст прояснения и снизит вероятность осадков. В такой ситуации температура начнет падать активнее: ночью до минус 15, днем – минус 10–12 градусов.

В субботу, 24 января, морозы усилятся, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 16–18 градусов. Вероятно, как подчеркивает синоптик, будет побит рекорд холода, установленный 24 декабря и остававшийся самым низким показателем нынешней зимы. Днем температура составит минус 11–13 градусов. Еще холоднее станет в воскресенье: под утро ожидается минус 18–20, днем – минус 13–15 градусов.

Леус добавил, что отрицательная температурная аномалия снова возрастет, и к середине третьей декады средняя месячная температура опустится до минус 7,3 градуса. Воскресенье, 25 января, станет самым холодным днем четвертой волны холода в этом месяце, после чего температура до конца января постепенно повысится, а значит, среднемесячный показатель уже не снизится.

"С таким показателем до тройки самых холодных январей в XXI веке нынешнему январю будет далеко. Да что там тройка, он не попадет даже в пятерку самых холодных, а, скорее всего, окажется лишь на границе первой десятки", – поделился Леус.

Он отметил, что до сих пор в январе 2026 года не было оттепелей, а максимальная температура – минус 1,4 градуса – была зафиксирована 4 января. Вместе с тем прогноз на оставшиеся дни также не предполагает положительных температур.

По его словам, январь 2026 года в Москве может стать вторым после января 2010 года месяцем без оттепелей в эпоху глобального потепления. Всего же с 1949 года, когда начала работу метеостанция ВДНХ, таких январей было всего десять.

Ранее сообщалось, что февраль в столице будет теплее многолетних значений. По словам ведущего специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, февраль обычно бывает теплее января, потому что световой день становится дольше, а высота солнца над горизонтом увеличивается.