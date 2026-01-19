Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 17:53

Общество

Январь 2026 года в Москве может войти в десятку самых холодных в истории

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Январь 2026 года в Москве не войдет в пятерку самых морозных в истории, однако может оказаться на границе первой десятки, сообщил в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

"К финалу своей второй декады январь в столице подошел со средней температурой в минус 6,4 градуса, что на текущий момент на 0,4 градуса ниже климатической нормы. Предстоящая пара дней уменьшит эту разницу – во вторник и в среду в столице днем минус 3–5 градусов, что немного выше средних многолетних показателей", – написал он.

Синоптик подчеркнул, что с четверга, 22 января, в регионе вновь усилится холодный атмосферный фронт, который принесет небольшие снегопады и даст начало новому похолоданию.

По его словам, дневная температура не превысит минус 6–8 градусов. В пятницу, 23 января, погодные условия начнет формировать барический гребень сибирского антициклона, который, продвигаясь с востока, создаст прояснения и снизит вероятность осадков. В такой ситуации температура начнет падать активнее: ночью до минус 15, днем – минус 10–12 градусов.

В субботу, 24 января, морозы усилятся, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 16–18 градусов. Вероятно, как подчеркивает синоптик, будет побит рекорд холода, установленный 24 декабря и остававшийся самым низким показателем нынешней зимы. Днем температура составит минус 11–13 градусов. Еще холоднее станет в воскресенье: под утро ожидается минус 18–20, днем – минус 13–15 градусов.

Леус добавил, что отрицательная температурная аномалия снова возрастет, и к середине третьей декады средняя месячная температура опустится до минус 7,3 градуса. Воскресенье, 25 января, станет самым холодным днем четвертой волны холода в этом месяце, после чего температура до конца января постепенно повысится, а значит, среднемесячный показатель уже не снизится.

"С таким показателем до тройки самых холодных январей в XXI веке нынешнему январю будет далеко. Да что там тройка, он не попадет даже в пятерку самых холодных, а, скорее всего, окажется лишь на границе первой десятки", – поделился Леус.

Он отметил, что до сих пор в январе 2026 года не было оттепелей, а максимальная температура – минус 1,4 градуса – была зафиксирована 4 января. Вместе с тем прогноз на оставшиеся дни также не предполагает положительных температур.

По его словам, январь 2026 года в Москве может стать вторым после января 2010 года месяцем без оттепелей в эпоху глобального потепления. Всего же с 1949 года, когда начала работу метеостанция ВДНХ, таких январей было всего десять.

Ранее сообщалось, что февраль в столице будет теплее многолетних значений. По словам ведущего специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, февраль обычно бывает теплее января, потому что световой день становится дольше, а высота солнца над горизонтом увеличивается.

Специалисты очистят крыши зданий в Москве от снега и наледи

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика