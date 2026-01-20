Синоптик Вильфанд опроверг информацию о резком похолодании в центральной России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Данные о предстоящем в четверг, 22 января, аномальном похолодании в Центральной части России до минус 36 градусов не имеют под собой оснований. Об этом в интервью РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Таким образом синоптик опроверг информацию, распространившуюся в СМИ. По его словам, в выходные действительно наблюдались сильные морозы, вызванные влиянием антициклона. В ночь с субботы на воскресенье, с 17 на 18 января, при ясном небе температура опускалась до минус 24–26 градусов.

Однако, как подчеркнул Вильфанд, первая половина текущей недели будет характеризоваться умеренно теплой для этого времени года погодой. В четверг, 22 января, согласно прогнозу, ночные температуры в Центральном федеральном округе составят от минус 10 до минус 14 градусов, что значительно выше ранее озвученных экстремальных значений.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что январь 2026 года в Москве не войдет в пятерку самых морозных в истории, однако может оказаться на границе первой десятки.

По его данным, с четверга, 22 января, в Подмосковье вновь усилится холодный атмосферный фронт, который принесет небольшие снегопады и даст начало новому похолоданию.