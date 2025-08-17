Землетрясение магнитудой 5 произошло на Камчатке

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло на Камчатке, передает местный филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным специалистов, подземные толчки зафиксировали в 214 километрах от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр явления залегал на глубине 19,4 километра.

Еще одно землетрясение на Камчатке произошло 30 июля. Его магнитуда составляла 8,8 балла. Эпицентр толчков находился в 161 километре от Петропавловска-Камчатского. В самом городе явление ощущалось с силой примерно 6 баллов.

После этого в течение дня фиксировалась серия подземных толчков магнитудой до 5 баллов. Глава Камчатского края Владимир Солодов отметил это землетрясение сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.