Некоторым островам предрекли исчезновение из-за землетрясения на Камчатке

Фото: Москва 24

Землетрясение на Камчатке серьезно отразится на экологии региона. Из-за него некоторые острова могут исчезнуть или появиться новые, сообщил ТАСС один из ведущих мировых специалистов в области географии, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Аркадий Тишков.

"Отзвуки землетрясения скажутся на состояние островных архипелагов Охотского и Берингового морей, и, возможно, там тоже будут свои изменения", – отметил он.

По словам ученого, там могут активизироваться подъемы и опускания суши.

Крупное землетрясение произошло на Камчатке 30 июля, из-за чего полуостров сдвинулся на юго-восток. Магнитуда толчков составляла 8,8 балла. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

После этого произошло еще несколько афтершоков, а также на побережье полуострова были замечены волны цунами высотой 3–4 метра.

Более того, вследствие землетрясения проснулись несколько вулканов. В том числе впервые за свою историю начал извергаться вулкан Крашенинникова.

