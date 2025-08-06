Эксперт Рябинкин: самолеты могут летать в районах скопления пепла от извержения вулканов

Фото: depositphotos/Homocosmicos

В районе, куда сносит пепел от извержения вулканов на Камчатке, могут летать самолеты. Об этом в беседе с радио КП рассказал научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии РАН Петропавловска-Камчатского Константин Рябинкин.

По словам эксперта, специалисты отслеживают движения пепла, в том числе направление ветра и высоту.

"Сейчас в той стороне, куда ветром сносит пепел, действительно могут пролетать самолеты. Наши сотрудники дают рекомендации авиаслужбам, чтобы они корректировали маршруты. В этом плане все абсолютно под контролем", – подчеркнул Рябинкин.

В свою очередь, камчатский филиал Единой геофизической службы РАН передал, что на Камчатке было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5,7. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 82,3 километра и в 342 километрах от Петропавловска-Камчатского. Ученые также прогнозируют пароксизмальное извержение вулкана Ключевской в ближайшие три дня.

"Ожидаемое извержение будет иметь параметры, аналогичные пароксизмальным извержениям 1 октября 1994 года, 20 октября 2013 года и 31 октября 2023 года", – говорится в сообщении геофизической службы.

В период максимальной фазы этих извержений были зафиксированы пепловая колонна высотой до 12 километров над уровнем моря и выпадение пепла в ближайших поселках до нескольких миллиметров, а также сход лавовых потоков.

Кроме того, грязевые потоки от таяния ледников размывали дорогу в 50–60 километров от вершины вулкана.

Первое крупное землетрясение произошло на Камчатке 30 июля. Его магнитуда составляла 8,8 балла. Землетрясение стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

В течение дня произошло еще несколько афтершоков, после чего на побережье полуострова были замечены волны цунами высотой 3–4 метра.

Более того, вследствие землетрясения на Камчатке проснулись несколько вулканов. В том числе впервые за свою историю начал извергаться вулкан Крашенинникова. Кроме того, Ключевская Сопка выбросила столб пепла высотой 7,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 50 километров в северо-восточном направлении от вулкана.