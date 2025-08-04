Поток лавы с вулкана на Камчатке может представлять опасность для туристов

Фото: телеграм-канал "Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН"

Поток лавы, спускающийся по склону Ключевского вулкана на Камчатке, может быть опасным для туристов на Толбачике. Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

По словам ученого, лавовый поток уже достиг протяженности почти 3 километра.

"Это достаточно опасное явление, так как он движется вниз и при этой скорости движения попадет в ледник Богдановича. Ледник сейчас интенсивно тает", – приводит ТАСС слова Озерова.

Он отметил вероятность того, что огромные потоки воды и лахары пойдут по реке Студеной, а также могут перемыть участок автотрассы Козыревск – Петропавловск-Камчатский.

При этом, напомнил Озеров, сейчас на Толбачинском вулкане находится большое количество туристов. Если прогнозируемое событие произойдет, они могут оказаться заперты мощными водами реки.

Первое извержение Ключевской Сопки произошло после крупного землетрясения на Камчатке 30 июля. Его магнитуда составляла 8,8 балла, а в Елизовском районе заметили волны высотой 3–4 метра.

Позже стало известно, что Ключевская Сопка выбросила столб пепла высотой 7,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 50 километров в северо-восточном направлении от вулкана.

Кроме того, 3 августа было зафиксировано первое в истории извержение вулкана Крашенинникова. Выброс пепла произошел на высоту до 6 тысяч метров при высоте самого исполина в 1 856 метров.