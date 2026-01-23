За Юлию Тимошенко внесли залог

Фото: ТАСС/EPA/JOSE SENA GOULAO

За главу украинской партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, подозреваемую в коррупции, был внесен залог в размере 33,3 миллиона гривен (58,5 миллиона рублей). Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на данные Высшего антикоррупционного суда Украины.

При этом неизвестно, кто конкретно внес залог, но уточняется, что сумму направляли частями. Тимошенко заявляла, что не сможет сделать это самостоятельно из-за блокировки ее счетов.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в офисе партии "Батькивщина".

Утверждалось, что Тимошенко вела переговоры с несколькими депутатами о присоединении к ее партии за деньги. Один из депутатов записал эти переговоры и передал материалы в НАБУ.

Позже сотрудники антикоррупционных ведомств предъявили обвинения Тимошенко в рамках дела о подкупе депутатов Верховной рады. Киевский суд избрал ей меру пресечения в виде залога на сумму 33,3 миллиона гривен.

