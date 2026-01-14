Тимошенко предъявили обвинения по делу о подкупе депутатов Рады

Фото: AP/Sergei Grits

Сотрудники антикоррупционных ведомств предъявили обвинения экс-премьеру Украины, лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в рамках дела о подкупе депутатов Верховной рады. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Сама Тимошенко подтвердила следственные действия, которые проходили всю ночь в партийном офисе "Батькивщины". Согласно ее сообщению в одной из соцсетей, правоохранители конфисковали рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения.

"Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения", – добавила украинский политик, связав происходящее с подготовкой к выборам.

Об обысках в офисе "Батькивщины" стало известно 14 января. Следственные мероприятия проводились Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Утверждалось, что Тимошенко вела переговоры с несколькими депутатами о присоединении к ее партии за деньги. Один из парламентариев записал эти переговоры и передал материалы в НАБУ.

Кроме того, сообщалось, что аналогичные обыски прошли у главы пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии.

