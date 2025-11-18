Суд арестовал бывшего вице-премьера Украины Чернышова

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Christoph Soeder

Суд арестовал бывшего вице-премьера и экс-министра национального единства Украины Алексея Чернышова по делу о коррупции в энергетической сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Высший антикоррупционный суд Украины.

Чернышова поместили под стражу на 2 месяца – до 16 января включительно – с возможностью внесения залога, сумма которого составляет 51,6 миллиона гривен или 1,2 миллиона долларов.

Ранее партия "Европейская солидарность" инициировала в Верховной раде процедуру отставки правительства. Поводом для этого решения стал коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

По данным СМИ, из-за произошедшего выживание Украины оказалось под угрозой. Кроме того, политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского была скомпрометирована, а сам он из "президента-героя" стал "плохим администратором", который не способен управлять страной.