Фракция Порошенко в Раде инициировала запуск процедуры отставки кабмина Украины

Фото: 123RF.com/palinchak (Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Фракция партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) инициировала в Верховной раде процедуру отставки правительства. Поводом для этого решения стал коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

"Мы начинаем процедуру отставки правительства – непрофессионального и коррумпированного. Наша цель – управляемость государством, единство общества и доверие партнеров", – говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале партии.

Политики призвали всех депутатов парламента, "осознающих угрозы для государства", поддержать инициативу об отставке правительства для последующего формирования "правительства национального спасения".

Ранее Порошенко обвинял украинского президента Владимира Зеленского в авторитаризме. Политик назвал критические ошибки главы киевского режима, одна из которых – встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Также бывший лидер Украины заявил, что при Зеленском критики политического курса и антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, что может дать находящимся за рубежом аргументы для оспаривания поддержки украинских властей.