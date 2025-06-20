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Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак серьезно раздражает команду лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что от политики Ермака устали и представители Демократической партии. В узких кругах чиновников США его называют "двухпартийным раздражителем".

В статье говорится, что Ермак в начала июня прибыл в Вашингтон без какой-либо четкой повестки. Источник газеты из администрации США сообщил, что не понимает, в чем заключался смысл этого визита.

Американские власти отменили встречу помощника Зеленского с госсекретарем Марко Рубио. Тем не менее Ермаку удалось столкнуться с ним в коридорах Белого дома. Кроме того, свою встречу с представителем Украины отменила и глава аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс. Тем не менее в Киеве отрицают факт отмены обеих встреч.

По информации журналистов, украинские власти опасаются, что раздражение администрации США от действий Ермака может серьезно подорвать позиции Украины в отношениях с ее важнейшим партнером.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский покинул саммит G7 в Канаде и не смог получить поддержки от его участников из-за американского лидера Дональда Трампа. Вместо осуждения России и поддержки Украины страны G7 лишь одобрили действия президента США и пожелали усилить давление на Москву.

В Кремле отметили, что американская администрация не готова терпеть хамство со стороны киевского режима, которое в целом является постоянной характеристикой украинского руководства.