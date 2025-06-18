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Отмененная встреча американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского на саммите G7 стала ударом для киевского режима. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Berliner Zeitung.

В публикации издания отмечается, что действия Трампа ясно показали, насколько различаются позиции США и Евросоюза в моменты кризисной ситуации.

Встреча политиков сорвалась в связи с тем, что Трамп досрочно покинул саммит. Он был вынужден завершить участие в мероприятии из-за событий на Ближнем Востоке, писали СМИ. Однако, как позже уточнил Трамп, отъезд был связан не с работой над прекращением огня в том регионе, а с более серьезной причиной.

В свою очередь, канадский премьер-министр Марк Карни отметил, что лидеры стран G7 поддерживают усилия американского президента по Украине. Он также подчеркнул, что государства хотели бы усилить давление на Россию, в том числе за счет введения новых санкций.