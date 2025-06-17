Трамп досрочно покинет саммит G7 из-за событий на Ближнем Востоке

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Президент США Дональд Трамп досрочно покинет саммит "Большой семерки" в Канаде из-за событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети X.

По ее словам, Трамп провел "отличный день" на саммите, в частности, подписав важное соглашение с Великобританией. Тем не менее в связи с конфликтом на Ближнем Востоке глава Белого дома покинет мероприятие после ужина с главами государств.

Журналист Fox News Лоуренс Джонс заявил, что Трамп распорядился созвать заседание членов совета нацбезопасности Белого дома.

Вечером 16 июня войска Ирана приступили к новым ударам по целям на территории Израиля. Утверждалось, что иранским силам удалось уничтожить израильскую систему противовоздушной обороны (ПВО) дальнего радиуса действия.

В ответ армия Израиля тоже начала обстрел. В ночь на 17 июня множество взрывов было слышно в небе над Тегераном. В свою очередь, Трамп призвал к немедленной эвакуации всех, кто находится в столице Ирана.

Обострение конфликта между Тель-Авивом и Тегераном произошло 13 июня после атаки Израиля на военные объекты Ирана, в том числе на предприятие по обогащению урана. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что народу нужно выступить единым фронтом против агрессии еврейского государства.

В результате атак по Израилю погибли 24 человека, еще 592 пострадали. В Иране погибли не менее 224 человек, а пострадали – 1 800.