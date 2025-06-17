Трамп выразил уверенность в достижении соглашения по ядерной программе Ирана

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Президент США Дональд Трамп уверен в том, что соглашение с Ираном по его ядерным разработкам будет заключено. Об этом политик заявил журналистам на полях саммита "Большой семерки" в Кананаскисе.

"Думаю, сделка будет подписана. Или что-то произойдет. Но сделка будет подписана. И, думаю, Иран глупит, не подписывая ее", – цитирует Трампа ТАСС.

Президент США намекнул, что в ближайшие дни можно ожидать подвижек в дипломатической плоскости между Вашингтоном и Тегераном. Он также заявил, что потенциально был бы готов лично отправиться на Ближний Восток в рамках дипусилий, касающихся Ирана.

По мнению Трампа, Израиль не сможет справиться с возможной "ядерной угрозой" со стороны Ирана без американской военной помощи.

Ранее президент США заявил, что Иран не побеждает в военном конфликте с Израилем. По его словам, эскалация является болезненной для обеих сторон.

По информации СМИ, Трамп не стал подписывать проект заявления стран G7 по конфликту Израиля и Ирана. В рамках документа представители стран должны были призвать стороны к деэскалации. При этом там было указано, что израильская сторона имеет право на самооборону.

Обострение конфликта между Тель-Авивом и Тегераном произошло 13 июня после атаки Израиля на военные объекты Ирана, в том числе на предприятие по обогащению урана. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что народу нужно выступить единым фронтом против агрессии еврейского государства.

В результате атак по Израилю погибли 24 человека, еще 592 пострадали. В Иране погибли не менее 224 человек, а пострадали – 1 800.