Tasnim: Иран начал новую волну ракетных атак на Израиль

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Войска Ирана приступили к новым ракетным ударам по целям на территории Израиля. Об этом сообщает местное издание Tasnim.

По данным агентства Fars, Иран использует дроны для проведения комбинированной атаки. Утверждается, что иранским силам в ходе ударов беспилотников-невидимок удалось уничтожить израильскую систему противовоздушной обороны (ПВО) дальнего радиуса действия.

Всего с начала иранской операции против Израиля было осуществлено как минимум 550 ударов БПЛА. Текущая волна воздушных атак будет продолжаться до утра 17 июня, сообщили источники агентства.

Израиль атаковал военные объекты Ирана 13 июня. В результате погибли высокопоставленные военные и физики-ядерщики, которые работали над обогащением урана в рамках ядерной программы.

В ответ Иран атаковал израильские военные объекты, а также ключевой научно-исследовательский институт.

По последним данным, в результате ударов по Израилю погибли 24 человека и еще 592 пострадали. В Иране погибшими числятся минимум 224 человека, пострадавшими – 1,8 тысячи.