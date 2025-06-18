Лидеры G7 поддержали усилия Трампа по Украине

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Лидеры стран "Большой семерки" поддерживают усилия американского президента Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление председателя саммита G7, премьер-министра Канады Марка Карни.

Вместе с тем канадский политик добавил, что государства "Большой семерки" хотят усилить давление на Россию, в том числе за счет введения новых санкций.

Ранее стало известно, что встреча Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Канаде сорвалась, так как глава США досрочно уехал.

По итогам саммита президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза подготовили новые "беспрецедентные" антироссийские санкции. Он также сообщил, что Трамп поддержал предложение, однако "не хотел действовать в одиночку".