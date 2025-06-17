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17 июня, 11:31

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Presse: встреча Трампа и Зеленского сорвалась из-за отъезда президента США

Встреча Трампа и Зеленского в Канаде сорвалась из-за отъезда президента США – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/POOL/LUDOVIC MARIN

Встреча американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Канаде сорвалась, так как глава США досрочно уехал. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Presse.

Как уточнило СМИ, встреча Трампа и Зеленского была запланирована на 17 июня.

Американский лидер досрочно покинул саммит G7 из-за событий на Ближнем Востоке. В Белом доме рассказали, что Трамп провел "отличный день" на мероприятии и подписал важное соглашение с Великобританией.

При этом президент США опроверг слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что его отъезд был связан с работой над прекращением огня на Ближнем Востоке. По его словам, причина более серьезная.

Повестку саммита G7 поменяли из-за вооруженного конфликта Ирана и Израиля

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