Presse: встреча Трампа и Зеленского сорвалась из-за отъезда президента США

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Встреча американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Канаде сорвалась, так как глава США досрочно уехал. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Presse.

Как уточнило СМИ, встреча Трампа и Зеленского была запланирована на 17 июня.

Американский лидер досрочно покинул саммит G7 из-за событий на Ближнем Востоке. В Белом доме рассказали, что Трамп провел "отличный день" на мероприятии и подписал важное соглашение с Великобританией.

При этом президент США опроверг слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что его отъезд был связан с работой над прекращением огня на Ближнем Востоке. По его словам, причина более серьезная.