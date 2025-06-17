Guardian: саммиту G7 в Канаде начали угрожать медведи гризли

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Организаторы саммита "Большой семерки" (G7) обеспокоились вероятной угрозой со стороны медведей гризли и других диких животных, сообщает RT со ссылкой на The Guardian.

Чиновникам пришлось закрыть часть округа Кананаскис в канадской провинции Альберта из-за недавних нападений гризли с двумя детенышами. Также власти перекрыли тропу Питера Лоухида после появления медведя, который поедал тушу животного, утверждают журналисты.

При этом организаторы саммита учли риски, связанные с местной фауной, говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что был бы не против присоединения Китая к G7. Но важно, чтобы это были люди, с которыми можно вести диалог, уточнял американский лидер.

При этом страны – члены G7 на проходящем в Канаде саммите вряд ли смогут поддержать Украину, писали СМИ. В частности, лишь некоторые европейские чиновники надеются на усиление давления на Россию. При этом сам Трамп не заинтересован в этом, уверены журналисты.

