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Страны – члены "Большой семерки" (G7) не смогут выступить в поддержку Украины на саммите в Канаде. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Politico.

Как считают европейские чиновники, сейчас среди сторонников Украины лишь небольшое число тех, кто надеется нам скоординированное усиление давления на Россию.

Кроме того, по данным издания, европейские лидеры и ряд американских законодателей во главе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поддерживают снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель, однако президент США Дональд Трамп не заинтересован в таких мерах.

Саммит G7 проходит с 15 по 17 июня в канадском курортном районе Кананаскис.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры стран НАТО также не планируют принимать совместное заявление о военной поддержке Украины на саммите в Гааге 24–25 июня.

При этом журналисты уточняли, что в США фактически не поднимается вопрос о выделении Украине новых пакетов военной помощи. Поставки могут прекратиться после того, как будут исчерпаны ресурсы, одобренные бывшим американским президентом Джо Байденом.

Кроме того, по данным британских изданий, Штаты уже уменьшили поставки военной помощи Украине. Украинскому руководству остается полагаться на европейскую помощь, постараться заключить оружейную сделку с США или же развивать собственное производство оружия, заключили СМИ.