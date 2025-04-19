New York Times: в США не поднимают вопрос новых пакетов военной помощи Украине

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В США фактически не поднимается вопрос о выделении Украине новых пакетов военной помощи. Поставки могут прекратиться после того, как будут исчерпаны ресурсы, одобренные бывшим президентом Штатов Джо Байденом, сообщает The New York Times.

Администрация нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пересмотрела свою позицию в отношении Украины с точки зрения собственной выгоды. Теперь партнерство с Киевом выстраивается на том, что США могут получить от него, а не отдать.

Кроме того, европейские чиновники в беседе с изданием подчеркнули, что Евросоюз так и не получил от Штатов гарантий того, что они продолжат масштабный обмен разведданными с Украиной в будущем.

Ранее стало известно, что Вашингтон может может признать Крым российской территорией в рамках урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Данный шаг президента США Дональда Трампа может свидетельствовать о его стремлении добиться скорейшего прекращения огня на Украине.