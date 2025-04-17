Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля, 18:23

Политика
Главная / Новости /

Представитель Госдепа Брюс: конфликт на Украине невозможно решить военным путем

В Госдепе США заявили, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем

Фото: ТАСС/АР/J. Scott Applewhite

Конфликт между Москвой и Киевом невозможно урегулировать военным путем. Такое заявление сделала представитель Госдепа США Тэмми Брюс во время интервью Fox Business, сообщает "Газета.ру".

Также представитель Госдепа назвала происходящее на Украине "мясорубкой".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговоры по достижению мира на Украине продвигаются достаточно сложно. Пока Россия и США "говорят о мире", в Европе "все превратились в ястребов войны", требующих продолжения боевых действий, подчеркнул он.

Кроме того, Песков отметил, что возможность проведения переговоров между Россией и США в Катаре пока не обсуждалась.

В свою очередь, спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уточнил, что между Россией и США продолжается диалог. Однако, по его словам, в переговорах двух стран есть много сложных вопросов, которые еще надо решить.

Песков заявил, что развитие отношений России и США идет хорошо

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика