Песков заявил об отсутствии обсуждения переговоров России и США в Катаре

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможность проведения переговоров между Россией и США в Катаре пока не обсуждалась.

Спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уточнил, что между Россией и США продолжается диалог. Однако, по его словам, в переговорах двух стран есть много сложных вопросов, которые еще надо решить.

"Но диалог идет, диалог конструктивный, поэтому время покажет", – добавил Дмитриев в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, который опубликовал отрывок этого разговора в своем телеграм-канале.

При этом Песков назвал "очень большим" посреднический потенциал Катара. На это также обратил внимание помощник президента России Юрий Ушаков, чьи слова передает ТАСС. Он указал, что катарская сторона выполняет и гуманитарную, и посредническую роль в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Однако, по мнению Пескова, переговоры по достижению мира на Украине продвигаются достаточно сложно. В связи с этим, как указал представитель Кремля, Москва сосредоточена на контактах с Вашингтоном. Это связано с тем, что Россия и США "говорят о мире", а в Европе "все превратились в ястребов войны", которые требуют продолжения боевых действий.

"Киевский режим в своем репертуаре, традиционно. Поэтому дела не так просто идут", – заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что контакты России и США являются основным треком, в рамках которого проходят переговоры по урегулированию конфликта на Украине. При этом он уточнил, что обе стороны продолжают контактировать друг с другом.

