Трамп заявил, что не против присоединения Китая к G7

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Президент США Дональд Трамп назвал присоединение Китая к "Большой семерке"(G7) "не такой плохой идеей". Таким образом политик высказался о возможном членстве КНР в объединении.

"Я не против того, если кто-то захочет предложить участие Китаю в "Большой семерке". Но, по моему мнению, очень важно, чтобы это были люди, с которыми можно вести диалог", – передает его слова Reuters.

В начале апреля США ввели торговые тарифы в отношении почти всех мировых стран, в том числе против Китая. Максимальная американская пошлина для китайской стороны составляла 145%, ответные тарифы, введенные КНР, – 125%.

Позже на переговорах в Женеве КНР и США договорились приостановить действие таможенного тарифа. Стороны также решили создать механизм для дальнейших торговых переговоров.

В начале июня Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Их беседа длилась полтора часа. Президент США охарактеризовал диалог как "очень хороший" и "позитивный для обеих сторон". На повестке стоял вопрос торговли, в том числе реализация нового торгового соглашения.

