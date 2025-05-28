NYT: Трамп готовит сделку о разделе сфер влияния в мире с Россией и Китаем

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Американский лидер Дональд Трамп хочет заключить "грандиозную" сделку с Россией и Китаем. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на газету New York Times, которая сделала подобный вывод на основе высказываний президента США.

В рамках этой сделки глава Белого дома представит свой план по созданию новой трехполярной мировой системы, в которой каждая из трех стран будет доминировать в своей части земного шара.

Журналисты также напомнили, что на прошлой неделе Трамп заявил о желании нормализовать торговые отношения с Россией.

О том, что США, Россия и Китай могут разделить мир на сферы влияния, сообщил ранее президент Аргентины Хавьер Милей. По его мнению, мировой порядок в настоящее время перестраивается. В связи с этим он предположил, что США будут во главе Америки, Россия – Евразии, а Китай – Азии.

Европа же, как заявил аргентинский лидер, не в состоянии претендовать ни на какое лидерство в мире. Милей также считает, что страны Латинской Америки должны быть союзниками Штатов. Именно поэтому он назвал Аргентину главным партнером американцев в западном полушарии.

