Трамп считает, что разговор с Си Цзиньпином завершился позитивно для обеих стран

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Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал полуторачасовой телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином как "очень хороший" и "позитивный для обеих сторон". Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, на повестке стоял вопрос торговли, в том числе реализация нового торгового соглашения. В результате председатель КНР и американский лидер договорились направить делегации для продолжения переговоров.

"Как руководители двух великих стран мы оба с нетерпением ждем этого", – добавил глава Белого дома, пообещав предоставить журналистам график и место, где будет проведена их встреча с китайской стороной.

Он уточнил, что от Штатов на переговоры с Китаем отправятся глава Минфина Скотт Бессант, министр торговли Говард Латник и торговый представитель США Джеймисон Грир.

Также президент США заявил, что во время беседы Си Цзиньпин пригласил его и первую леди Штатов Меланию Трамп в Китай, а глава Белого дома, в свою очередь, попросил китайского лидера приехать в Вашингтон.

Кроме того, Трамп заявил, что темы, связанные с Россией, Украиной или Ираном, они не обсуждали.

В начале апреля Трамп ввел взаимные пошлины на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%. Однако спустя время пошлина для китайских товаров составила 125%.

В ответ Китай решил ввести пошлины в отношении США. В результате Пекин резко повысил пошлины на американскую продукцию до 125%.

