Китай и США договорились приостановить действие таможенного тарифа

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Китай и США договорились о взаимной приостановке 24-процентного таможенного тарифа на 90 дней начиная с 14 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства коммерции КНР.

Переговоры между странами прошли с 10 по 11 мая в Женеве. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США – министр финансов Скотт Бессент.

По данным министерства Китая, США отменят дополнительные пошлины, введенные в апреле 2025 года. КНР, в свою очередь, снимет ответные меры 2025 года и приостановит нетарифные ограничения, действовавшие с апреля. Стороны также договорились создать механизм для дальнейших торговых переговоров.

"Консенсус обеих делегаций на этих выходных заключается в том, что ни одна из сторон не желает разрыва (экономических отношений. – Прим. ред.), что произошло с этими очень высокими таможенными пошлинами, что привело к торговому эмбарго, чего никто не хочет", – заявил на пресс-конференции в Женеве Бессент.

Кроме того, торговый представитель США Джеймисон Грир подчеркнул, что взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10%. По его словам, соглашение основано на взаимном уважении. Грир уточнил, что ставки будут снижены до 10% со стороны США сразу, китайская сторона сначала снизит их до 15%, а затем уменьшит до 10% и отменит принятые контрмеры.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что не намерен в одностороннем порядке снижать пошлины в отношении Китая, несмотря на заявления о возможности их сокращения. Он говорил, что нужно увидеть уступки.

В начале апреля США ввели ответные тарифы в отношении почти всех мировых стран, в том числе против Китая. На тот момент американская пошлина для китайской стороны составляла 145%, ответные тарифы КНР – 125%.