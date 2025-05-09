В Белом доме заявили, что Трамп не намерен снижать пошлины против КНР

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Американский президент Дональд Трамп не намерен в одностороннем порядке снижать пошлины в отношении Китая, несмотря на заявления о возможности их сокращения. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Нам нужно увидеть уступки с их стороны", – цитирует ее ТАСС.

Ранее Трамп допустил, что США снизят пошлины в отношении КНР. Кроме того, как указал глава Белого дома, Пекин хочет заключить сделку с Вашингтоном по торговле.

В начале апреля США ввели ответные тарифы в отношении почти всех мировых стран, в том числе против Китая. Сейчас американская пошлина для китайской стороны составляет 145%, ответные тарифы КНР – 125%.

Трамп объяснял, что благодаря пошлинам в стране начали снижаться цены почти на все товары. В связи с этим он пообещал рассмотреть вопрос о снижении таможенных пошлин в отношении Китая.

